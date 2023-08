Folies basques : fête et excès à Bayonne

C'est la ruée vers la bamboche, un ras de marais, rouge et blanc, les couleurs des fêtes de Bayonne. Près de 35 000 personnes sont rassemblées sur la place de la mairie. Tous sont venus pour le traditionnel lancer des clés, avec compte à rebours en français et en basque. La mairie offre symboliquement la ville aux festayres, comme on le dit, les fêtards. C’est le début de cinq jours et cinq nuits de fiesta non-stop. Plus d’un million de personnes affluent chaque année, fin juillet, dans la petite sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques de 50 000 habitants. C’est la plus grande fête populaire de l’été en France. Créée en 1932, sur le modèle de la feria de Pampelune en Espagne, ces fêtes célèbrent les traditions basques. Mais elles attirent aussi de plus en plus de jeunes, avides de soirées sans limites, avec leurs excès en tout genre. Et parfois leurs drames, bien loin du folklore et de l’âme du Pays Basque. L’une des traditions qui marque cette fête et le lâcher de taureau dans les rues. Pour les enfants, ils sont en bois. Le rendez-vous incontournable des fêtes, c’est aussi le concours de l’omelette aux piments, un plat typique de la région. La seule consigne, c’est d’utiliser des piments d’Anglet, moins connus que ceux d'Espelette, mais plus doux. Le jury est composé de dix personnalités locales, chefs et sponsors. C’est une omelette à la graisse d’oie qui a raflé le titre avec un 17 sur 20. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.