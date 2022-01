Fortunes de Dieu et pasteur millionnaire au Nigeria

Une église aussi puissante qu’un État. Au Nigeria, l’église évangéliste des rachetés de Dieu assure des missions régaliennes pour ses centaines de milliers de fidèles. Logement, sécurité, santé, éducation, l’institution religieuse, avec à sa tête un mystérieux pasteur multi-millionnaire, a créé sa ville idéale, réservée aux fidèles les plus méritants, surtout à ceux qui ont les moyens d’acheter un terrain, d’y construire une maison à une adresse au nom biblique. “Redemption camp” est coupé du reste du pays par une enceinte sécurisée et bordée par la plus grande église du monde, longue de plus de trois kilomètres. Un îlot de prospérité, clôturé et gardé par des agents de sécurité. Avec ses propres boutiques, sa centrale électrique, mais aussi ses écoles et son lycée qui compte plus de 500 élèves. Dans un pays de 200 millions d’habitants dont la moitié sont musulmans, la ville de la rédemption est une vitrine destinée à convertir de nouveaux fidèles. Le chef de cette communauté, Enoch Adeboye, 81 ans, est le pasteur le plus riche d’Afrique : 150 millions de dollars de fortune personnelle. Il est à la tête d’une empire, l’église chrétienne des rachetés de Dieu qui revendique dix millions de membres dans le monde entier. Il n’a jamais accordé d’interview et ne s’exprime que par ses prêches. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.