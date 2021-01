Francis Cabrel, troubadour des temps modernes

"Petite Marie", "Je l'aime à mourir", "Encore et encore". cela fait 40 ans qu'il berce la France de la douceur mélancolique, de ses mélodies pop rock et de son accent du sud-ouest. Francis Cabrel reste l'un des artistes les plus écoutés de France. Malgré le confinement, son dernier album sorti à l'automne est disque de platine avec 110 000 d'exemplaires vendus. Les Français l'aiment. Pourtant Francis Cabrel cultive la discrétion. Sa parole est rare, et en dehors des tournées, c'est à Astaffort, sa petite commune de Lot-et-Garonne qu'il passe son temps à créer. Troubadour des temps modernes, un poète occitan à l'accent chantant dont on connaît tous les mots et les mélodies. Francis Cabrel chante l'amour qu'il érige en absolu et l’époque qu’il trouve crue et violente. Jamais sans sa guitare, il enchante nos vies depuis 1977 et pourtant on a l'impression de si peu le connaitre. Ce dimanche soir, le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara lui est consacré. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.