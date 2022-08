Franck Gastambide se confie sur la dyslexie qui a empoisonné son enfance

Les Kaïra, Pattaya, Taxi 5, la série “Validé”. Franck Gastambide, derrière le succès, les souvenirs de l’éternel dernier de la classe qui l’ont marqué à vie. Hypersensible, fragilisé par le syndrome de l’imposteur, Franck Gastambide s'étonne encore aujourd’hui de cet imprévisible destin. Avant de voler de succès en succès en tant que réalisateur et acteur, Franck Gastambide a côtoyé l'échec et vécu comme une humiliation le fait d’être, durant toute sa scolarité, le dernier de la classe. "L’école était un endroit d’humiliation pour moi", se confie-t-il à Audrey Crespo-Mara. Face à ses résultats catastrophiques, aux réactions de ses instituteurs, de ses parents, le jeune Franck a douté de lui et a bien failli glisser vers la délinquance. Mais vous allez voir comment une petite lumière en lui a fini par jaillir grâce aux animaux puis au cinéma. Franck Gastambide, diagnostiqué depuis HPI, nous raconte la découverte de son énorme potentiel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.