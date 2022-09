Franck Terrier, un héros ordinaire

Il reste fragile, six ans après l'attentat. Il a même tenté de se suicider. Franck Terrier, le père de famille, salarié de l'aéroport de Nice, qui a héroïquement poursuivi en scooter le conducteur de camion pour stopper sa course meurtrière. Au péril de sa vie, il a tenté d'arrêter le terroriste qui a tué 86 personnes et blessé des centaines autres innocents sur la promenade des Anglais à Nice. C'est un homme ordinaire qui, confronté à la terreur d'un acte, se comportait en héros. Franck Terrier est encore traumatisé de ce qu'il a vécu au soir du 14 juillet 2016 à Nice. Ce soir dimanche soir, il raconte, dans Sept à Huit, son face-à-face avec le terroriste, et les images des victimes qui le hantent. "Je suis en train de rouler vers le vieux Nice en scooter avec ma femme à l'arrière pour aller manger une glace. Je vois ce camion qui essaie d'aller d'un côté et de l'autre où il y a le plus de foule pour écraser les gens. Je sais que mon fils est presque sur la fin de la promenade des Anglais. Je pense que ça doit jouer dans mon inconscient pour que j'intervienne. Je suis déterminé à arrêter ce camion. Le but, pour moi, est d'aller le plus rapidement possible à la cabine du camion. Je dépose ma femme, puis je le prends en chasse jusqu'au bout", a-t-il confié à Audrey Crespo-Mara. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.