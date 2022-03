François Cluzet se confie sur ses blessures d'enfance

Longtemps, François Cluzet ne s'est pas aimé. Longtemps, il a tout fait pour avoir mauvaise réputation. La faute à une enfance triste et rude qui l'a naturellement placé du côté des malaimés, des humiliés. D'ailleurs, dans son dernier film, il l'interprète avec gravité et humour le directeur très altruiste d'un foyer pour jeunes migrants, ces fameux mineurs isolés. L'acteur avait, ces dix dernières années, signé plusieurs appels en faveur des migrants quand d'autres candidats à la présidentielle, à l'image de Donald Trump, veulent ériger des murs. "Ça va à l'encontre de l'histoire. Tout le monde sait que l'homme est né en Afrique. Apparemment, il n'y est pas resté puisque le reste des continents sont peuplés. Il y a donc, depuis le départ, une envie d'émigrer (...) ", pense le comédien. "Ces jeunes migrants, ces mineurs isolés, n'ont rien à faire ici. Ils sont des voleurs, des assassins, des violeurs. C'est tout ce qu'ils sont". Ces mots d'Eric Zemmour, condamné en janvier dernier pour provocation à la haine, l'a rendu fou. "C'est pitoyable. Je comprends que ce journaliste, cet écrivain raté, veuille son heure de gloire", a-t-il martelé. Il ne fait pas dans la demi-mesure, François Cluzet est quelqu'un d'entier connu pour l'intensité qu'il met dans ses rôles et dans sa vie. Ce qui lui a valu une réputation de bagarreur. À 66 ans, assagi, reconnu par ses pairs et ses publics, François Cluzet a encore des raisons de se battre, notamment l'humiliation qu'il déteste par-dessus tout. Pour saisir les raisons profondes de cette sensibilité qui remonte à l'enfance, voyez l'intégralité de cet entretien dans la vidéo ci-dessus.