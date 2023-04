François Damiens, entre confessions et dérision

La simple mention de son nom déclenche des sourires. Ses caméras cachées à la fin des années 90 sont devenues cultes. Elles ont fait de lui une star de la dérision. François Damiens est en revanche un acteur plein de tendresse aussi célèbre que timide. Le comédien se définit comme un provocateur timide, un faux cool et un ringard en sursis. Il est pourtant un vrai perfectionniste qui voudrait ne rien laissez au hasard. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme il l'avait prévu. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.