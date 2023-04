Fripe, fortunes et bonnes affaires

Le marché de la fripe est en plein essor. Il a plus que doublé en deux ans. Grisés par l'idée de la trouvaille dans des lots hétéroclites, les acheteurs sont surtout attirés par des prix imbattables. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à se convertir. Les pionniers de la fripe, comme Bernard, sont aujourd'hui en haut de la vague. Devant un centre commercial de Chambéry, jeudi matin, une foule inhabituelle. Mélissa (22 ans) et Marie (24 ans), deux collègues de travail, patientent depuis presque une heure. Une friperie éphémère s'installe pour trois jours dans un restaurant désaffecté de 600 m². Une première dans la région. T-Shirts, jeans, pantalons, robes, ces vêtements ont eu une première vie et sont vendus au poids : 32 euros le kilo. C'est en moyenne 70% moins chers que dans les boutiques de prêt-à-porter, que les deux jeunes femmes fréquentent de moins en moins. Mais faire de bonnes affaires demande du temps et de l'énergie. Homme, femme, taille, style, tout est mélangé. La fripe, c'est l'art de la fouille, avec parfois de drôles de surprises et des déceptions.