Frissons : les grands 8 de PortVentura

Le mot d’ordre, c’est l’adrénaline. Il y a bien des attractions pour les enfants, un parc aquatique, des hôtels et des golfs. Mais, on vient au PortAventura, au sud de Barcelone, pour se faire peur, parfois même, très peur. On recense cinq millions de visiteurs chaque année, dont un million de Français, essentiellement du sud de la France. Quarante-deux manèges, dans six univers différents, du Far West, au Mexique ou à la Polynésie. Trois mille employés. Une usine à sensation qui accueille jusqu’à 40 000 personnes par week-end. Pour ses journées les plus intenses, le parc accueille jusqu’à 20 000 personnes. Pour les nourrir, il y a 40 restaurants, dont un mexicain. C’est une usine. La Cantina porte bien son nom. Le restaurant compte 1 000 places assises et accueille 2 000 à 2 500 clients à chaque repas. Il y a seulement quinze personnes en cuisine. Ce n’est pas de la gastronomie fine, mais de l’express. On y sert 72 000 burritos par an, 68 000 tortillas, réchauffés juste avant le service. Dans la nouvelle attraction star du parc, qui sera inaugurée le lendemain, les réunions de crise se succèdent. Les équipes techniques enchaînent les ennuis. Même si à ce stade, un seul des wagons sur trois fonctionne et que l'on craint de devoir reporter l’inauguration, David Garcia, le directeur du parc, joue la décontraction. L’attraction est ce que l'on appelle un “dark ride”, une montagne russe, très rapide et dans le noir. Il a fallu 25 millions d’euros d’investissement pour vous faire perdre vos repères et pour maintenir PortAventura dans la course à l’innovation face à la concurrence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore événements internationaux.