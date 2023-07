Frissons sur le fleuve Congo

Le convoi de marchandises, mastodonte de rouille et d'acier, ne transporte pas que du fret. C'est un bateau bidonville de 200 mètres de long. Plus de 700 personnes y sont embarquées dans une traversée infernale d'un mois. Des familles entières campent au milieu de la cargaison. Dans une insalubrité totale et une promiscuité délirante, certains vivent et dorment à quelques centimètres du bord. Ils n'ont pas le choix. En République démocratique du Congo, le fleuve est l'unique moyen de transporter hommes et marchandises d'un bout à l'autre du pays. Aucune route ne traverse les 1 700 kilomètres de forêts équatoriales. L'épopée qui commence à Kinshasa, la capitale, le port de commerce et le poumon économique d'un des pays les plus pauvres du continent africain. On y charge encore toutes les marchandises à dos d'hommes. Le convoi, composé de cinq barges, appareille avec 25 000 tonnes de fret dans ses cales et engins de chantier sur le pont, sans passagers. Ces derniers attendent à 10 kilomètres de la capitale. Pour leur permettre d'embarquer, le bateau fait escale pour la nuit dans un marais, attaché à un arbre. Les premiers voyageurs surgissent dans l'obscurité sur des pirogues bourrées de marchandises. La plupart des passagers sont des commerçants. Ils partent vendre leurs marchandises aux confins du pays. Très vite, les barges sont prises d'assaut. Chaque centimètre carré est investi à la hâte. Lorsque le convoi s'ébranle, près de 500 personnes ont pris place à bord. Du jour au lendemain, un petit village s'est installé, des commerces de bouche en tout genre, chaussures d'occasion tendance locale, un barbier, des lavandières, et même un quincaillier. À bord, l'espace vaut de l'or, car sur les barges, il se réduit à mesure qu'embarque toujours plus de passagers. Les matelots, censés organiser le chargement, sont complètement dépassés. On ne refuse personne, mais on fait payer tout le monde.