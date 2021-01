Gad Elmaleh se confie sur ses rires et ses blessures

Gad Elmaleh a gardé son sens de l'humour et du mime qu'il associe spontanément à sa parole, mais il a parfois une pointe de gravité, de sincérité et de sagesse qui sont souvent l'héritage de la vie et des épreuves. Il en a connu ces derniers temps, entre les accusations de plagiat qui ont détourné de lui une partie de son public, de ses proches et la Covid-19 qui l'a durement frappé. Le virus l'a conduit à l'hôpital et affaibli pendant plusieurs mois. Il y a aussi sa tournée interrompue par la crise sanitaire et ce manque quasi physique de la scène et du public. En effet, sa tournée a été brutalement arrêtée, alors il attend seul chez lui, tournant en rond. Ce fut l'occasion de revisiter son enfance, de se retourner sur 25 ans de carrière et d'évoquer sans gêne les accusations de plagiat qui ont abîmé son image. De quoi changer un homme, aujourd'hui plus serein et plus solide. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.