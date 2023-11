Gaza : chaos à l'hôpital

Les refuges se raréfient, Gaza City est désormais inaccessible. L'armée israélienne y mène d'intenses combats terrestres contre le Hamas, dont la branche armée a fait 239 otages et au moins 1 400 morts lors d'attaques en Israël, le 7 octobre. Au Sud, des couloirs d'évacuations ont bien été mis en place par Israël, mais les 1 500 000 Gazaouis déplacés découvrent une zone également frappée par les attaques, où manque eau et nourriture. Il reste les hôpitaux, de plus en plus rares, la moitié a cessé ses activités à cause des bombardements et du manque de carburants. Et Israël prévoit d'évacuer tous ceux de la zone nord, persuadé que les assaillants du Hamas s'y cachent. Les hôpitaux de Gaza disent avoir pris en charge 25 000 blessés, pour une capacité totale de 3 500 lits seulement. De nombreuses canalisations ont été bombardées, l'eau est souvent insalubre et toujours rationnée. L'aide alimentaire est bloquée à la frontière égyptienne, encore fermée. Selon le ministère de la Santé palestinien, plus de 10 800 personnes auraient été tuées depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, dont 3 700 enfants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.