Génération TikTok : ses rêves, ses codes et ses dérives

Avec plus d'un milliard d'inscrits en quatre ans dont six millions dans l'Hexagone, TikTok est l'application préférée des ados et la plus téléchargée actuellement dans le monde, devant Facebook et Instagram. Danser, chanter, faire des montages vidéo intégrant des effets, le réseau social, initié par une entreprise chinoise, a créé de véritables stars suivies par des millions d'utilisateurs. Presque la moitié de ses abonnés ont moins de seize ans. Découvrez l'influence spectaculaire ainsi que les dangers de cette application. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.