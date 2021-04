Gérard Lanvin, coups de gueule

Il a la gueule, le charisme des plus grands acteurs qu’a connu le cinéma français. Mais rentrer dans les moules ce n’est pas son truc. Gérard Lanvin fascine mais il ne peut pas séduire. Son franc-parler, son aversion pour le star-système, lui ont sans doute coûté la considération du milieu et quelques grands rôles. Mais, l’homme est fier de sa liberté et de son choix d’avoir consacré du temps à sa femme et à ses enfants. Actuellement, c’est avec son fils aîné qu’il sort son premier album. Il y interprète des textes écrits avec une plume libre et acérée. Un album politique qui exprime son angoisse d’une époque qui ne lui ressemble pas du tout et à laquelle il ne veut surtout pas ressembler Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.