Gilles Lellouche ou l'ascension d'un faux dur

Une gueule, un sourire franc, les pieds sur terre, ... Gilles Lellouche débarque de l'une des longues journées de tournage qu'il enchaîne, car après avoir été cantonné au second plan pendant des années, il est devenu l'un des acteurs français les plus convoités. Nommé dans la catégorie du meilleur acteur au César, pour son rôle dans "bac Nord", il ne se prend pas pour autant pour une star du septième art. En effet, il nous explique qu'à bientôt 50 ans cette année, le succès ne peut pas le griser, puisqu'il lui est arrivé de connaître des périodes de succès et d'insuccès. Ce qui met une sorte de mesure et le fait garder la tête toujours très froide. Il reconnaît aussi que "tout est très éphémère. Tout est très fragile". Et c'est justement cette fragilité qui le fait jouir de ses succès, mais sans pour autant qu'il se prenne pour un autre. Sur le tournage de "Mesrine", Gérard Depardieu avait dit de Gilles Lellouche qu'il était l'avenir, le futur. Pour Gilles Lellouche, "c'est trop d'honneur". Et au sujet de "Bac Nord", l'acteur explique que "le film ne roule pas du tout pour la police". Il se dit "désolé" par de la récupération politique du film qui est sorti en période électorale. Il précise par la suite que ledit film est une fiction. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.