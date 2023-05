Gîtes de rêve, mieux qu'à l'hôtel ?

Flottant sur l'eau ou accroché à flanc de falaise, les gîtes séduisent de plus en plus de vacanciers. Il y en a plus de 60 000 en France. Cette nouvelle clientèle, plus exigeante sur la qualité de service, est une aubaine pour certains propriétaires, quand d'autres ont du mal à se mettre à niveau. Pendant deux nuits, le couple de Nantais, que nous avons rencontré, va dormir dans un gîte construit au beau milieu de l'eau, 20 m² tout confort. Pour ce week-end en amoureux, Marie, comptable, a déboursé 340 euros. Elle a choisi ce gîte pour le cadre, mais aussi pour les nombreux services haut de gamme, comme un apéritif dans un spa nordique. Pour un supplément de 100 euros, ils se sont même offert un cuisinier, rien que pour eux.