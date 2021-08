Glenn Viel, les secrets d'une troisième étoile

Glenn Viel est l'une des étoiles montantes de la gastronomie française. En janvier 2020, il décroche la consécration suprême. À 39 ans, il devient le plus jeune chef 3 étoiles de France. Ce titre annonçait une saison hors du commun pour ce chef qui dirige les cuisines d'un domaine mythique. Au pied des falaises de Baux-de-Provence, se hisse l'Oustau de Baumanière, le premier Relais & Châteaux créé en France en 1945. En mars 2020, alors qu'il s'apprête à ouvrir, auréolé de sa troisième étoile, Glenn est loin de se douter que la crise du Covid va briser son élan. Avant de se mettre aux fourneaux, il fait le tour de ses producteurs. Ces derniers doivent être à la hauteur des exigences de cet homme perfectionniste, presque obsessionnel. La saison dernière s'annonçait bien pour le restaurant du premier Relais & Châteaux aux Baux-de-Provence. Le jeune virtuose de la gastronomie Glenn Viel, tout juste auréolé de sa troisième étoile, n'avait rien laissé au hasard supervisant même la création de couverts sur mesure. Mais la crise sanitaire est passée par là. Découvrez les coulisses d'une saison hors normes pour une table d'exception, celle d'un restaurant qui a retrouvé sa troisième étoile juste avant la crise sanitaire. Nous avons vécu ses hauts et ses bas au côté de ce virtuose des fourneaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.