Grand Corps Malade : les femmes de sa vie

Il est sans doute le plus féministe des slameurs. En tout cas, Grand Corps Malade fait un malheur avec un album tout entier consacré aux femmes. Et qui sont les vraies femmes de la vie de Fabien Marsaud. L'artiste l'a dit aussi sa déception de ne pas être nommé aux Victoires de la musique vendredi prochain, en dépit des 500 000 exemplaires vendus et d'une tournée à guichet fermé dans toute la France. Il y a 16 ans, il faisait découvrir le slam en France. Et la France découvrait ce Grand Corps Malade. Un timbre grave, un phrasé scandé, et une immense silhouette bancale. 16 ans plus tard, on s'arrache son dernier album. Son livre autobiographique est un best-seller. Et ses films ont fait trois millions d'entrées à eux deux. Aujourd'hui, la vie lui offre un succès phénoménal alors qu'à l'âge de 20 ans, elle broyait ses rêves. Grand Corps Malade est une leçon de vie. Les gens l'aiment pour ses textes slamés, engagés, féministes. À l'origine de son féminisme, il y a les trois femmes de sa vie. D'abord, celle qui l'a mise au monde. Elle était bibliothécaire. "C'est une mère très attentionnée, très protectrice", confie-t-il à Audrey Crespo-Mara le "Portrait de la semaine". La deuxième femme de sa vie, c'est sa sœur à qui Grand Corps Malade a dédié une chanson. Il a grandi avec sa sœur à Saint-Denis. Et puis, son épouse, la mère de ses enfants à qui il a aussi écrit une chanson. "Elle travaille dans la fonction publique. Elle s'occupe de la vie des gens. C'est une femme forte qui gère aussi bien la famille et qui a toujours le temps pour ses enfants et son mari", assure-t-il. Dans cet entretien avec Audrey Crespo-Mara, Grand Corps Malade confie aussi sa frustration de ne pas être nommé aux Victoires de la musique.