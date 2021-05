Grigny 2, une copropriété en enfer

Grigny 2 n'est pas une cité HLM en comme il y en a tant. C'est une résidence privée, l'une des plus grandes d'Europe. Une copropriété de 104 immeubles où vivent 17 000 personnes. 40 % de la population y vivent sous le seuil de la pauvreté dans un quartier miné par l'insalubrité, les marchands de sommeil, les incendies à répétition et les affrontements avec les forces de l'ordre à coups de feu d'artifice. Construit dans les années 70, Grigny 2 était présenté comme le paradis des cadres. Les publicités de l'époque en vantaient le confort des privilégiés à la portée de tous. Une résidence de luxe avec une base de loisirs au milieu de la nature. De quoi séduire la classe moyenne qui veut accéder à la propriété. Mais au fil des années, comme dans la plupart des grands ensembles, les plus aisés s'en vont, remplacés par des populations toujours plus pauvres, issues notamment de l'immigration. Grigny 2 est aujourd'hui un cauchemar quotidien pour nombre de ses habitants. Des hommes, des femmes, des enfants piégés dans un immeuble insalubre et dangereux. Dans cette résidence à la dérive, la délinquance fait partie du paysage que ce soit le trafic de drogue ou la location d'appartements à la découpe par des marchands de sommeil. Alors comment y vivent les copropriétaires et qu'est-ce qu'y est fait pour éviter que ça n'empire ?