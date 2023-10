Gros appétit, petit prix : les recettes du resto routier ?

Il n'y a qu'un seul menu, avec buffet d'entrées, quatre plats au choix, fromage et dessert. C'est quinze euros par personne. Seules les boissons sont en supplément. Pour le plat de résistance, ce sont des recettes du terroir. C'est une sorte de cantine où retraités côtoient ouvriers et routiers dans une ambiance à la bonne française. Avec ses 130 couverts quotidiens, La Marmite est une institution familiale depuis 17 ans. Elle est située aux portes de Paris, proche de l'autoroute pour la Normandie, très fréquentée par les routiers. Quelles sont les recettes de ce restaurant pour maintenir son menu à prix cassé malgré l'inflation ? Céline, sa mère, Maria, et sa grande sœur, Isabelle, ne sont pas les cuisinières du restaurant, mais les patronnes. Le lundi, il y a du pain sur la planche. Concombre vinaigrette, salade de riz, tomate mozzarella, il faut préparer tout le buffet d'entrées pour deux jours, soit une trentaine de saladiers. Ce sont 75 kilos de nourriture au total. Le restaurant ne compte que trois salariés en cuisine. Alors, chaque membre de la famille est indispensable. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.