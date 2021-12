Guadeloupe, pompiers et urgentistes face au chaos

Des écoles et des commerces fermés, des pillages, une activité économique paralysée... Depuis douze jours, la Guadeloupe est bloquée par une grève générale déclenchée par l'opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants. Les barricades dressées par les manifestants entravent même le travail des pompiers et des urgentistes. Quelles sont les conséquences de cette révolte, notamment sur le fonctionnement des urgences hospitalières ? Qui sont ceux qui tiennent des piquets de grève sur les ronds-points du département ? L'une de nos équipes s'est rendue sur place. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.