Guerre à la malbouffe : des applis pour décoder les étiquettes

Des géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution changent la recette de leurs produits pour les rendre plus sains. C'est la conséquence en bout de chaîne du recours grandissant au nutritionniste de poche qu'est notre téléphone portable. Un Français sur quatre fait désormais ses courses assistées par une application qui note les produits en fonction de leurs valeurs nutritionnelles. De plus en plus utilisée, elle influence les choix des consommateurs. Des passionnées de lutte contre la malbouffe passent aussi leur temps libre à scanner des milliers d'étiquettes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.