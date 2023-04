Guerre des prix : un hypermarché face à l'inflation

Selon une étude indépendante, cet hypermarché, situé près de Saint-Quentin (Aisne), serait le moins cher de l'Hexagone. Les prix y seraient, en moyenne, inférieurs de 15% à ceux de ses concurrents. Mais proposer le kilo de viande hachée frais à 13,50 euros, la baguette de pain à 34 centimes, ne se fait pas sans effort. Président du club de basket professionnel, Laurent Prache est le propriétaire de ce magasin depuis quinze ans. Un franchisé indépendant qui a fait du prix son obsession. Il baisse tous les produits où il est au même prix que ses concurrents d'au moins 5 centimes. Pour casser ses prix, ce patron rogne sur ses marges, qui sont d'habitude en moyenne de 25% sur chaque article. L'objectif est de rester le moins cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.