Guerre en Ukraine : le courage et la peur des habitants de Kiev

Aux portes du chaos, Kiev organise sa résistance. Dix jours après l'offensive russe, le courage de ses habitants et le désespoir des familles. À la gare centrale, c'est l'exode. Au milieu de la cohue, Juliana attend que les informations sur son train s'affichent. Elle fuit la ville avec sa fille Margarita. Elle veut rejoindre l'Ouest du pays. Une région encore relativement épargnée par la guerre. Embarquant dans des wagons comparables à des canoës de sauvetage d'un bateau en plein naufrage Juliana a réussi à monter dans le train in extremis. En tout, 1,3 million d'Ukrainiens ont quitté leur foyer depuis le début du conflit. Autour de Kiev, l'étau se resserre. À l'Est de la capitale, Kharkiv croule sous les bombes. Au Sud, la plus grande centrale nucléaire d'Europe est attaquée par les Russes. Un convoi de chars long de soixante kilomètres se rapproche de Kiev, qui pourrait se retrouver assiégée. Mardi, c'est la tour de télévision qui est touchée au cœur de la ville. Ceux qui ont choisi de rester sont entrés en résistance. Par exemple, un restaurateur a transformé son établissement en cantine pour les forces armées de sa ville. Une trentaine de policiers et de civils viennent reprendre des forces chaque jour. Il fournit aussi des munitions, des bouteilles vides destinées à devenir des cocktails Molotov. Reste à trouver l'ingrédient principal et dans la capitale, les stations de service encore ouvertes sont prises d'assaut. Il faut compter en moyenne deux heures d'attente pour un plein. Découvrez le quotidien des Ukrainiens dans une capitale presque assiégée où la vie continue. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.