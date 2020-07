Guinguettes : dans les coulisses de la fête au fil de l'eau

Danseurs confirmés, touristes étrangers, parents accompagnés de leurs enfants, ... Chaque été, ces établissements de plein air sont plébiscités par les vacanciers. À Paris comme dans de nombreuses villes de province disposant de cours d'eau, les guinguettes font le plein avec leur ambiance décontractée un peu place de village. On y danse, on y mange et on s'y amuse sur les bords de Seine, de Loire et de la Garonne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.