Haïnan : le Miami chinois

La baie qui concentre le plus de yachts au monde, le plus grand centre commercial du monde, des hôtels parmi les plus luxueux au monde... Tout cela, vous le trouverez à Haïnan, au sud de la Chine. Grâce à son climat tropical et par la volonté du régime de Pékin, l'île est devenue un centre touristique et commercial impressionnant. De riches jet-setters y viennent de toute la Chine. Même les populations et les coutumes locales sont devenues des attractions. Autrefois bagne des exilés, Haïnan, grande comme la Belgique, est devenue avec Sanya, sa ville principale, l'île de tous les superlatifs. Mais elle change à toute allure. Son PIB était, il y a 25 ans, l'un des plus faibles de Chine. C'est désormais là-bas qu'on teste les nouveaux concepts à la mode, comme un dîner suspendu à 50 mètres du sol. L'engouement pour Haïnan ne semble pas prêt de s'essouffler. En 2023, elle a accueilli 25 millions de visiteurs. Près du double sont attendus cette année. Et pour attirer les touristes, y compris ceux du monde entier, l'île deviendra en 2025 le plus grand port de libre échange du monde, avec des droits de douane réduits à zéro et des magasins 100% détaxés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.