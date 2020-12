Halles de Lyon : un goût de fête

L'excellence de la gastronomie française donne rendez-vous aux fins gourmets aux Halles de Lyon, rebaptisé Halles Paul Bocuse. Un lieu authentique qui rassemble environ 56 commerçants et autant de talents œuvrant dans des spécialités traditionnelles charcutières, chocolatières, en passant par la volaille et les huîtres. Bouchers, Pâtissiers, poissonniers, boulangers, écaillers, épiciers, cavistes... Ils proposent le meilleur de la gastronomie française. Malgré la pandémie et ses conséquences, les Halles de Lyon Paul Bocuse se sont parées de couleurs et de saveur de fête. Comment ces 56 commerçants-artisans se procurent-ils les meilleurs produits ? Les Halles de Lyon s'étendent sur 2 000 mètres carrés dédiés à la bonne chair. Une concentration unique d'artisans d'exception, des meilleurs ouvriers de France, la plus vieille poissonnerie de l'Hexagone, quatre charcuteries lyonnaises haut de gamme. Ici comme ailleurs, le Covid s'est invité à la fête. En temps normal, chaque week-end de décembre, 8 000 personnes se pressent dans les allées de ce marché couvert. Cette année 2020, la fréquentation a été divisée par dix. Pour sauver leur année, les 56 commerçants des halles doivent rivaliser d'inventivité et d'audace. En misant sur les produits de luxe, en augmentant sa cadence de production, ou en multipliant les concours et vidéo sur les réseaux sociaux.