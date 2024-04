Hautes Saveurs : Pérou, l’autre pays de la cuisine

Le Pisco sour, un cocktail à base d'alcool de raisins, de citron vert, de sucre et de blanc d'œuf, est une fierté nationale. En juin 2023, l'établissement d'un jeune chef péruvien, Virgilio Martínez, rafle la première place au 50 Best, un classement qui place les 50 meilleurs restaurants de la planète. Trois autres tables de Lima figurent au même palmarès. Le restaurant historique de Lima, Astrid et Gastón, est à l'origine du bouillonnement culinaire du pays. Astrid Gutsche, d'origine allemande, a créé l'institution en 1994 avec son mari Gastón Acurio. C'est le premier établissement à avoir gagné une renommée mondiale, en cuisinant des spécialités du pays, des saveurs des quatre coins du Pérou, comme le cabri au thym et le riz au canard, qui sont des spécialités du nord. Les chefs créatifs du pays sont des modèles pour les jeunes péruviens. Près de soixante écoles de cuisine ont fleuri dans le pays. Il y en a deux fois plus qu'il y a dix ans. Brans et ses camarades étudient dans une école de cuisine qui a changé la vie de centaines de jeunes des quartiers pauvres de Lima.