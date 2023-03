Horreur au parc : les dessous d’un meurtre sanglant

Lundi 13 février aux Buttes Chaumont, l’un des plus grands parcs de Paris vers 14h30, un jardinier découvre l’horeur à proximité d’un poste de garde à côté d’un air de jeu, il repère sous un tas de feuilles et de branches un sac poubelle, à l’intérieur se trouve un buste de femme et des cuisses. Le lendemain, sur les voies ferrées désaffectées qui traversent le parc, les policiers trouvent le reste du corps. Grâce à ses empreintes digitales, la victime est identifiée. Mardi 31 janvier à Assia disparaît. La veille, elle dîne chez elle en famille. C’est la dernière fois que ses enfants la voient vivante. Quatre jours plus tard, Youssef Lakhdar, son époux, se rend dans un commissariat et dépose une main courante. Une enquête est ouverte. Aux policiers, le mari affirme avoir appelé Assia sans relâche, avoir contacté des hôpitaux, s’être déplacé à Paris pour la chercher. Sur les réseaux sociaux, il partage sa détresse. Mais son chagrin ne convainc pas sa belle famille. Aïdar, le cousin, souligne des incohérence dans les propos de Youssef Lakhdar, le jour où son épouse s’est volatilisée. Quand Mohamed, l’oncle d’Assia, apprend la disparition, ce retraité contacte le mari. Il prend des notes de leurs conversations, il le questionne sur le jour de la disparition, et s’étonne qu’il ait mis quatre jours à alerter les autorités. Aujourd’hui, la famille d’Assia attend de récupérer son corps pour l’inhumer en Algérie, son pays natal. Son mari, qui reste présumé innocent risque la prison à perpétuité. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore événements internationaux.