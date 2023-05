Hors de contrôle : rodéos dangereux

Sur un parking, comme tous les vendredis à Bordeaux, un millier de personnes assistent à un rassemblement de voitures trafiquées, mais ce soir-là, il va tourner au drame. Dans le public, des passionnés. Petit à petit, le rassemblement statique tourne au rodéo sauvage. Les voitures vont de plus en plus vite et les apprentis pilotes assurent le spectacle. Certains frôlent dangereusement le public. Des passagers décident de quitter les lieux. Un peu plus tard, 26 personnes sont percutées, dont treize blessés. Miraculeusement, aucun pronostic vital n'est prononcé. Des rassemblements de voitures trafiquées comme celui de Bordeaux, attirent des milliers de personnes chaque semaine, partout en France. Pilotes, comme spectateurs, sont des passionnés de sport automobile. Souvent, ces rassos, comme on les appelle dans le milieu, se terminent par des runs. Des courses de voitures illégales, sans aucune sécurité pour les spectateurs, qui aujourd'hui font l'actualité, avec deux accidents graves en un mois. La justice vient de condamner un chauffard de la prison, mais a également jugé des spectateurs victimes, co-responsables de ce qui leur est arrivé. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.