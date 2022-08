Hypermarché, le jackpot des vacances

Tant que les vacanciers remplissent les campings alentour, ils sont sur le pont. Nous sommes allés à la rencontre des employés de l'un des hypermarchés les plus rentables de France, à Argelès-sur-Mer. Leur effectif double en juillet et août pour un chiffre d'affaires, sur ces deux mois, qui représente 30% du total annuel. Brochettes, saucisses, merguez, moutardes, melons, charbon, aucun de ces produits stars de vacances, notamment en camping ne doit manquer. Laurent, le directeur, y veille et compte sur les initiatives de ses commerçants pour créer l'évènement et fidéliser la clientèle dans un contexte économique tendue. Six heures du matin, à 2h30 de l'ouverture, Enzo Degros, apprenti boucher de 19 ans, s'est lancé un défi ambitieux pour le bal des saucisses qui débute aujourd'hui : inventer et préparer plus de 100 variétés de saucisses. Le jeune homme et Cédric Rodriguez, le chef du secteur frais, ont préparé une demi-tonne de saucisses, qu'ils doivent vendre en quatre jours, lors d'un grand week-end au cœur de l'été. "C'est vraiment une opération commerciale, une opération pour faire parler de nous et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on sait travailler aussi comme des vrais bouchers. On est titulaire du CAP et on est des bouchers", s'exprime Cédric. Des bouchers qui n'ont pas été bridés par l'hypermarché pour inventer leurs recettes. Ils ont eu carte blanche. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.