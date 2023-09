Idylles dangereuses : prince charmant et violeur ?

Sophie et Laure ont vécu la même histoire. Un amour passionnel avec un homme qui se serait transformé au fil du temps en une relation émaillé de violence et de viol. Pour chacune des ex-compagnes de Manuel Canovas, l’histoire commence toujours comme un conte de fées. Mais vient ensuite l’isolement, la violence psychologique et physique. Sophie, 39 ans, est celle qui est restée le plus longtemps en couple avec l’accusé. Ils ont sept ans de vie commune et deux enfants. Elle a porté plainte pour viol en 2019. Le pompier professionnel est condamné à quinze ans de prison notamment pour viol conjugaux sur ses trois ex-compagnes. Il souhaite déposer un pourvoi en cassation en espérant un troisième procès car il dément toujours leur avoir imposé des rapports sexuels. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore événements internationaux.