Îles Turquoises, l'archipel des milliardaires

Un climat de rêve, la plus belle plage du monde, une faune sous-marine exceptionnelle... Nous vous emmenons entre les Bahamas et Cuba, dans un archipel aux allures de jardin avant l'arrivée en masse des grandes fortunes américaines qui en ont fait leur paradis. Rihanna, Justin Bieber, Bruce Willis et Kim Kardashian ont leurs habitudes aux Turks-et-Caïcos, comme Erica et Samuel dans la villa de 1 200 m² avec ses sept piscines en bord de mer. Ils ne ratent jamais leur petite sortie matinale à bord de leur bateau, conduit par Jason, leur capitaine, embauché à l'année. Chaque jour, il les emmène dans ces lagons bleus turquoises. "C'est si tranquille, si paisible, c'est mon sanctuaire. Nous vivons dans un monde de fous. Alors avoir la possibilité de venir ici, c'est comme cette chanson "Don't worry, be happy"", confie Erica qui est très loin d'avoir des soucis. Son mari a fait fortune en trouvant du pétrole et du gaz en Afrique. Il a gagné plusieurs milliards de dollars et vit une retraite paisible sur les îles Turquoises.