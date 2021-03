Ils concourent pour le titre de meilleur apprenti charcutier-traiteur de France

Ils sont vingt. Ils ne sont pas encore diplômés, mais ils représentent déjà la crème des jeunes charcutiers de l'Hexagone. Âgés de 16 à 20 ans, ces jeunes s'entraînent depuis des mois pour décrocher le titre de meilleur apprenti de France. Ils ont 48 heures pour réaliser trois recettes imposées : mousse de foie de porc aux morilles, un pâté croûte et du saucisson au porc et canard. Pour départager les concurrents, les juges ne laissent rien passer. Parmi eux, Kevin, l'un des favoris. Ce bourreau de travail est champion régional en Rhône-Alpes à seulement 17 ans. Il veut prouver à son père charcutier qu'il peut devenir aussi bon que lui. Comme Marion, 18 ans, originaire du Pays de la Loire. Elle est l'une des deux jeunes femmes à concourir, bien décidées à se faire une place dans ce monde d'hommes. Et face à eux, Loan, 19 ans. Champion de Lorraine, il est l'un des rares candidats qui ne vient pas d'une famille de charcutiers. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.