Immersion à l'INJS, l'école des jeunes sourds

L'Institut national des jeunes sourds de Paris est la première école destinée à l'enseignement des jeunes sourds. Elle a été fondée au XVIIIème siècle par l'abbé de L'Épée, l'homme qui a œuvré pour enseigner la langue des signes aux enfants sourds. Depuis, deux courants s'affrontent, ceux qui prônent la langue des signes et les oralistes qui apprennent aux sourds à parler pour leur assurer une meilleure intégration dans la société. Ainsi, pour chaque sourd ou leur famille, opter pour les signes ou l'oral est un choix identitaire. Mais quelle que soit leur volonté de s'intégrer, les jeunes sourds doivent faire plus d'efforts que les autres pour réussir.