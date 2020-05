Immersion au coeur d'une justice d'urgence et confinée

La justice est parmi les services publics qui continuent de fonctionner malgré la crise du coronavirus. Beaucoup de dossiers ont été laissés en suspens, faute de personnel en nombre suffisant, mais les urgences continuent à être traitées. Des comparutions immédiates pour des délits nouveaux liés au confinement, pour des affaires inhérentes à des violences conjugales ou de garde d'enfants conflictuelle plus nombreuse qu'avant. Comment les avocats résistent-ils devant une montagne d'affaires à classer ?