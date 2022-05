Immersion au cœur d'une unité médico-judiciaire

Ils sont médecins ou infirmiers, mais ils ne soignent pas. Leurs patients sont des victimes qu'ils doivent examiner et interroger pour évaluer la nature et l'impact des violences subies en vue des procès à venir. Vous allez découvrir le quotidien, rarement capté par une caméra de télévision, d'une unité médico-légale. Ces experts, confrontés à des situations difficiles, sont soumis à rude épreuve. Accident, bagarre, violences conjugales ou sexuelles... C'est le quotidien d'un service de médecine légale clinique. En France, il y en a 48. On les appelle les UMJ, unité médico-judiciaire. Un monde à part dans l'univers hospitalier. Ces unités sont chargées du contrôle de l'état de santé des gardés à vue, mais surtout de l'accueil des victimes. Chaque examen est réalisé à la demande du procureur. Chaque rapport sert une enquête. Plongez au cœur d'un rouage indispensable et pourtant méconnu de la machine judiciaire.