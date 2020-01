Immersion au sein de la police de Pékin

Le calme et l'harmonie sont les objectifs affichés des forces de l'ordre chinoises. Alors, comment le pouvoir chinois fait-il régner l’ordre et la loi dans sa population ? Après des mois de négociation et pour la première fois, la police de Pékin a ouvert ses portes à une équipe de journalistes français. Découvrez ce document choc et éclairant sur les méthodes discrètes mais efficaces du régime. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.