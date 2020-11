Immersion avec les soutiens les plus radicaux de Donald Trump

L'Amérique va-t-elle basculer dans la guerre civile à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle dans trois jours ? La question mérite d'être posée, car le pays est profondément divisé, bien plus qu'il y a 4 ans lors de l'élection de Donald Trump. Une partie des soutiens du président s'est radicalisée pendant son mandat. Entre les milices qui affrontent physiquement les manifestants du Black Lives Matter et les conspirationnistes qui dénoncent une attente secrète sur fonds de satanisme et de pédophilie. Certains parmi eux n'excluent pas de prendre les armes si leur champion est battu à l'élection présidentielle américaine mardi. Une droite complotiste, agressive et armée qui peut faire basculer le pays dans la guerre civile. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.