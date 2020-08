Immersion dans la vie de marquis au château de Brissac

Faute de vacances dans les pays lointains, nous serons nombreux à redécouvrir notre patrimoine touristique cet été. Et parmi les joyaux à visiter dans l'Hexagone, on retrouve le château de Brissac en Anjou. La construction de cet édifice a commencé au XIème siècle. Et depuis plus de 500 ans, il appartient à la même famille. Le château de Brissac a bien failli tomber en ruine. L'arrivée aux affaires de Charles-André de Cossé Brissac en 1988 a tout changé. Ce marquis moderne a fait de ce château un lieu de vie et de patrimoine qui attire chaque année cinquante mille visiteurs. Pour cela, il s'est mué en chef d'entreprise. En trente ans, il a investi trois millions d'euros en travaux de rénovation. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.