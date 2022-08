Immersion dans le plus prestigieux pensionnat indien

Ils y apprennent les sciences, les langues, la géopolitique, mais aussi les bonnes manières. Vous allez découvrir un internat d'excellence qui forme l'élite de la société indienne. Réservé jadis au fils des Maharajas, le Mayo College du Rajasthan accueille aussi désormais des enfants de ministre, de grands patrons et de hauts gradés de l'armée. En dépit d'une rigueur militaire, l'institution vieille de 147 ans fait tout pour développer : la personnalité, la confiance en eux et la conscience civique de ses pensionnaires. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.