Immersion dans le quotidien des fans et des chasseurs de stars

Près de Bruxelles, Fanny partage sa chambre avec une star, du moins sur le papier. Cette étudiante en relation publique de 22 ans est une inconditionnelle de l'humoriste Kev Adams. Spectacle, tournage de film, avant-première ou émission de télé, depuis une décennie, elle le suit partout. En tout, elle l'a vu 84 fois en dix ans. Sa passion, elle la partage avec sa grande sœur de 25 ans, Morgane, comptable. Elles envoient régulièrement des vidéos à Kev via les réseaux sociaux. Elles le voient comme un ami, un grand frère attentionné avec lequel elles ont grandi. Et le jeune-homme se prête même aux jeux quand elles le sollicitent. Leurs parents ne s'étonnent plus de l'attachement immodéré de leurs filles pour Kev. Ils les encouragent même. Parfois, cette fascination pour les stars peut devenir compulsive. A Dinan en Bretagne, David Robert, 37 ans, prend soin de ses portraits de célébrités affichés chez lui comme des photos de famille. En tout, il en a deux mille. Pour David, employé dans un Ehpad à Rennes, toutes les célébrités sont bonnes à prendre. En s'immortalisant avec les stars, il se sent exister, lui qui a toujours été un garçon introverti.