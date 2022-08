Immersion dans les coulisses d'un camping de luxe dans l'Hérault

Il a raflé le titre du meilleur camping d'Europe l'été dernier. Le Sérignan Plage, localisé à une vingtaine de kilomètres de Béziers (Hérault), a tout d'un hôtel haut de gamme avec les avantages d'un camping traditionnel. "On se croirait dans un rêve, hors du temps", lance une vacancière, bercée par les douces mélodies des guitaristes en bord de mer. Chaque été, des milliers de touristes convoitent ce site paradisiaque, mais seuls 6000 d'entre eux ont la chance d'en profiter. Ils peuvent accéder à des piscines aux reflets turquoise, à de gigantesques toboggans ou encore à des bains bouillonnants. Lorsque les parents veulent s'accorder un peu de répit, ils peuvent déposer leurs enfants dans des clubs supervisés par des animateurs plein d'inventivité. Pendant ce temps, les plus grands peuvent aussi se balader à vélo ou aller se faire les ongles. Puis, une fois le soleil tombé, les familles peuvent se retrouver et partager des spectacles imaginés spécialement pour eux. Par ailleurs, un tiers du camping est dédié aux adeptes de naturisme. Près de 2 000 touristes bénéficient ainsi des mêmes animations que les autres, mais à l'abri des regards. "Une fois qu'on a enlevé le maillot de bain, difficile de le remettre", confie une touriste dénudée, en train de se prélasser au soleil. "Pour rien au monde, on ne changerait notre mode de vacances." Outre les 17 millions d'euros générés chaque saison grâce aux nombreux touristes, le Sérignan Plage empoche 15% des recettes des commerçants et restaurateurs qui font tourner leur activité dans l'enceinte du camping. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.