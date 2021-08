Immersion dans les coulisses d'un camping de luxe dans l'Hérault

Le Sérignan Plage tient plus de l'hôtellerie haut de gamme en plein air que du camping traditionnel. Un spa, huit piscines, des tentes façon lodge africain, livraison de plateaux de fruits de mer dans des bungalows luxueux... L'établissement proche de Béziers a été élu meilleur camping d'Europe. Près de 6 000 vacanciers y séjournent tout l'été. Les 1 500 logements affichent complet chaque saison, y compris ceux de la partie naturiste. Vacances dans l'un des plus grands campings cinq étoiles de France sur les bords de la Méditerranée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.