Incendie suspect : Sylvie a-t-elle assassiné son mari ?

C'était un dimanche a priori comme les autres à Torcy. Un énième repas entre couples d'amis qui sera en fait le dernier. Deux heures après avoir quitté le domicile de leurs amis, Colette et Marc reçoivent un coup de fil. Éric est décédé dans l'incendie de sa maison. Sa femme Sylvie a survécu. Éric avait 53 ans. Il était père de deux enfants. Presque deux ans après sa mort, son épouse, Sylvie Roussel, a été mise en examen et incarcérée en septembre dernier pour assassinat. Fin des années 80, Éric rencontre et épouse Sylvie, mère d'un petit garçon issu d'un premier mariage. Ensemble, ils ont deux enfants. Le couple vit en Bourgogne, au Creusot, la ville dont ils sont tous les deux originaires. Si Éric est souvent décrit comme quelqu'un de franc et d'entier, la personnalité de Sylvie, au contraire, déroute souvent. Après avoir été serveuse, puis agent des services hospitaliers, elle devient assistante maternelle. Un métier qu'elle exerce à domicile. Mais des parents se seraient plaints du comportement de Sylvie Roussel et lui auraient retiré la garde de leurs enfants. Après 18 ans d'activité, Sylvie quitte son poste d'assistant maternel. Avec Éric, elle achète une maison située à Torcy. Mais à peine un mois après leur arrivée, le 17 janvier 2021, vers 21 heures, la maison des Roussel prend feu. Les pompiers sont alertés par le voisinage. Intoxiqué par les fumées, Éric décède dans l'ambulance après plusieurs tentatives de réanimation. Tous les regards se tournent vers Sylvie, car plusieurs événements troublants laissent penser que l'incendie n'était pas accidentel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.