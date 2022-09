Incendies en série dans l'Hérault : pompier pyromane ?

Sur la départementale 144, le 27 juillet 2022, trois incendies ont laissé une cicatrice dans le paysage. Ce jour-là, les flammes détruisent six hectares. Bernard Jahnich, maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière et ancien colonel des pompiers, avait été informé de ces départs de feu en série en pleine nuit par Guillaume. À la grande surprise du maire, ce dernier a été interpellé. En garde à vue, il reconnaît être l'auteur de plusieurs feux qui empoisonnaient la vie de la commune depuis trois ans. Cet individu a grandi dans ce village de 700 habitants. gé de 36 ans, il est marié et il a deux enfants. Il était le président de l'amicale des pompiers. Il exerçait le métier de forestier-sapeur. Il avait pour mission d'entretenir les forêts et d'intervenir sur les incendies en été. Depuis deux ans, cet enfant du village était aussi l'adjoint au maire, chargé des festivités. Il figure sur la traditionnelle photo de la presse locale après l'élection du Conseil municipal. Il était aussi l'un des 22 pompiers volontaires de la caserne du village. Il y a trois ans, cette brigade a commencé à être régulièrement sollicitée pour des incendies à répétition. À l'époque, face à la multiplication des feux, la population se mobilise.