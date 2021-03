Inceste au meurtre : témoignage bouleversant de Betty Mannechez

Le témoignage qui va suivre est tellement dur, sordide qu'on a du mal à croire que quelqu'un ait pu vivre ça et survivre à ça. Mais c'est le cas de Betty Mannechez, 38 ans. Et pour avancer dans sa vie, pour exorciser cet abominable passé, Betty a besoin de le partager. Ce que raconte cette mère de cinq enfants, c'est l'horreur absolue de l'inceste, l'emprise d'un homme qui a imposé à toute sa famille son fantasme d'être à la fois le père, l'amant et le compagnon de ses filles et qui n'a pas supporté que son projet lui échappe. Elle arrive angoisée, mais déterminée et finalement soulagée à l'idée de raconter son histoire familiale où se mêle violences, inceste et meurtre. Denis, le père, était commercial dans l'automobile, Laurence, mère au foyer. Ils ont cinq enfants, Betty et Virginie, sa sœur aînée, puis deux garçons et une petite dernière. En apparence, une famille normale. Mais dès que la porte de la maison est refermée, c'est l'enfer. Plusieurs années après les faits, elle publie un livre bouleversant, dans lequel elle raconte les terribles abus qu’elle a subis de son père incestueux, qui finira par tuer sa sœur. Betty Mannechez, son cauchemar, ses fantômes, c'est le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.