Superman mesure 2 m 03, pèse 137 Kg, chausse du 50. Il est Français et s’appelle Teddy Riner. Le champion de judo le plus titré que l'histoire ait connu ne craint personne : à part sa mère… Et si con corps impressionne, son mental est encore plus solide que ses muscles ! Ce symbole de la France qui s’aime, de la France qui gagne, se confie dans le portrait de la semaine.