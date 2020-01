Institut Paul Bocuse, l'école des chefs

Découvrez la détermination et les caractères bien trempés des pépites de la cuisine française de demain. Formée à l'institut Paul Bocuse à Lyon, la future élite de notre gastronomie ne rêve plus forcément de grande maison, mais de voyage et de liberté. Les ambitions de ces héritiers du savoir-faire culinaire se démarquent de celles de ses aînés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.