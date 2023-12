Invisibles : ils vivent dans des caves d'immeuble à Clichy-sous-Bois

Les sous-sols seraient squattés dans près d'une dizaine d'immeubles du Chêne Pointu, une cité emblématique du 93. Point de départ des émeutes de 2005, elle a aussi servi de décor au film Les Misérables de Ladj Ly, nommé aux Oscars. La copropriété privée de 18 immeubles, complètement délabrée, a été rachetée par l'État pour être réhabilitée. Certaines barres, menaçant de s'effondrer, doivent être démolies. Ce quartier, symbole du mal-logement, est pourtant devenu un refuge pour une quinzaine de travailleurs, en majorité sans-papiers. Ils ont trouvé là-bas un toit, et même de quoi gagner quelques euros, une existence sur le fil. C'est une existence parallèle à celle des occupants des étages qui ont dû se résigner à cohabiter avec ces squatteurs. Certains se plaignent du bruit, de l'insalubrité, mais une solidarité s'est aussi mise en place entre habitants du dessus et du dessous.